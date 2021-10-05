Транспортники Литвы опасаются окончательного разорения, некоторые начинают переводить свои мощности в юрисдикцию других государств

В Литве за последние полтора года разорилось 250 транспортных компаний. Еще большее количество начинает переводить свои мощности и персонал в юрисдикцию других государств. Бизнесмены обвиняют правительство в том, что оно заставляет транспортников нести убытки в десятки и сотни миллионов евро! В Литве действует крайне суровый регламент трудоустройства иностранцев: пока удается оформить одного водителя, десятки его коллег успевают найти себе работу в Западной Европе! С января в ЕС и вовсе начинает действовать регламент, который требует, чтобы водители возвращались на родину - раз в четыре, а грузовики - раз в восемь недель. Это лишит конкурентоспособности не только литовцев, но также венгров, поляков, латышей и прочих восточноевропейцев. Транспортные компании будут вынуждены переезжать на запад континента - туда, куда стекаются основные товарные потоки.