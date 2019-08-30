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Транспортные забастовки в Испании

Отменены сотни рейсов. Нарушены планы около 40 тысяч пассажиров, которые в эти дни возвращаются из отпусков. Так, в аэропортах забастовка продлится до конца субботы. А железнодорожники планируют бастовать до воскресенья.

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