Транспортный хаос в Греции. Железнодорожники выходят на забастовку

В Греции пройдет забастовка железнодорожников. Акцию проведут в рамках первой всеобщей стачки против политики нового правительства, в частности против так называемого законопроекта о росте. Авторы идеи утверждают, что принятие документа поможет снять барьеры для инвестиции и увеличить рабочие места. Профсоюзы опасаются, что это нарушит права работников и снизит уровень занятости. Ожидается, что к стачке присоединятся учителя средних школ, преподаватели вузов, медики, банковские служащие, а также журналисты.