Трансреволюция в Оклахоме

В Сети появились кадры того, как активисты взяли штурмом здание конгресса американского штата Оклахома. Демонстранты скандировали "Trans lives matter!" и "Это наш конгресс!" "Почему этим можно?" - возмущаются американцы в соцсетях. Потому что они не "внутренние террористы", а представители сексуальных меньшинств. А это, как известно, другое.