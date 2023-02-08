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Трансреволюция в Оклахоме
В Сети появились кадры того, как активисты взяли штурмом здание конгресса американского штата Оклахома. Демонстранты скандировали "Trans lives matter!" и "Это наш конгресс!" "Почему этим можно?" - возмущаются американцы в соцсетях. Потому что они не "внутренние террористы", а представители сексуальных меньшинств. А это, как известно, другое.
Местные СМИ уже окрестили демонстрацию трансреволюцией. Уточняется, что активисты таким способом настаивали на том, чтобы консерваторы не принимали закон, запрещающий детям менять пол до 18 лет, а учителям втайне от родителей поощрять транснаклонности учащихся.
Фото:pixabay.com
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