Трансвестит получил должность зампомощника секретаря по утилизации ядерных отходов США

Сэм Бринтон - трансвестит, который получил должность зампомощника секретаря по утилизации ядерных отходов. Одет весьма патриотично. Пользователи Twitter так и сыплют язвительными комментариями насчет особенностей делового костюма и до реакции иранцев на возможные будущие переговоры с таким партнером.Сэм - не первый трансгендер на федеральной должности. Ранее Рэйчел Левин (бывшего Ричарда)назначили первым адмиралом Службы общественного здравоохранения США.