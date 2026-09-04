Транзит нефти через Ормузский пролив приближается к довоенному уровню

Иран выступил с официальным заявлением. Ормузский пролив впредь будет закрыт для всех судов, которые не получили от иранских властей разрешение на транзит. Это стало ответом на ультиматум американцев. Вице-президент Джей Ди Вэнс потребовал открыть Ормуз. Без этого, по его словам, никакие переговоры между конфликтующими сторонами невозможны.

Ситуация вокруг пролива запуталась окончательно. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Ормуз открыт, иранцы заявляют, что он наглухо закрыт. При этом военные США умудряются проводить через Ормуз танкеры. Пару дней назад транзит составил 18 млн баррелей, накануне - 15 млн.

Таким образом, довоенный уровень еще не достигнут, но до него уже близко. В феврале 2026 года нефтеэкспортеры вывозили через Ормуз 20 млн баррелей в день. Рынки застыли в ожидании: цена барреля достигла 95 долларов, но уже третий день не растет и не снижается.

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