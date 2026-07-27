Транзитный сектор Латвии по вине властей превратился в "дотационного пенсионера". Как пишут местные СМИ, Риге теперь приходится платить миллионы из госказны просто за то, чтобы ее порты физически не исчезли.

Из-за бездумного разрыва отношений с Минском и Москвой грузооборот рухнул вдвое, а железная дорога и вовсе практически умерла, падение с 49 до 9 млн тонн.

При этом, встав на путь разрыва отношений с Россией и Беларусью, создать запасные экономические пути Латвия даже не попыталась.