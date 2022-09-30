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Трасс пригрозила России новыми санкциями после проведения референдумов

Трасс пригрозила России новыми санкциями после проведения референдумов

Премьер Великобританиипредупредила, что страна предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, пишет РИА Новости.

Кроме того, Лиза Трасс отмечает, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.

Фото: МИД РФ

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