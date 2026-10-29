Траур в Мадриде перерос в митинг с требованием отставки министра транспорта

Испания скорбит по жертвам трагедии на железной дороге в провинции Толедо. В списке погибших - 68 человек. Множество людей ночью собрались у здания мэрии Мадрида, чтобы почтить их память минутой молчания.

Траурная акция переросла в антиправительственный митинг с требованием отставки министра транспорта и привлечения правительства Педро Санчеса к ответственности. Для разгона мирной акции были задействованы отряды полиции. В людей направили слезоточивый газ.

Испанцы возмущены неспособностью властей обеспечить безопасность пассажиров - это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании в 2026 году. В январе десятки человек погибли при сходе с рельсов поезда в провинции Кордова. Премьер-министр, чьим политическим амбициям может быть положен конец после такого провала, попытался оправдаться.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"По всей вероятности, все указывает на то, что причины двух аварий не связаны между собой, но это не мне решать. Это прерогатива независимой комиссии по расследованию железнодорожных аварий, а также судов и компаний, которые устанавливают причины произошедшего. Но ясно одно: мы должны, как и положено, еще больше укрепить безопасность. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить доверие к нашей системе высокоскоростных железных дорог. Потому что для такой страны, как Испания, недопустимо пережить две подобные аварии за один год, как это произошло у нас".

В Испании объявлен национальный траур. Министр транспорта сообщил, что причиной столкновения стал сбой в системе железнодорожной сигнализации. Система дала сигнал к остановке поездов, однако через некоторое время одному из поездов по ошибке поступил сигнал к возобновлению движения. 77 человек остаются в больницах, 15 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.