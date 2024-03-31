Траурная церемония в "Крокус Сити Холле" прошла на 9-й день трагедии

Память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" почтили минутой молчания в Красногорске. Траурная церемония прошла на девятый день трагедии.

На стене разрушенного здания появились проекции фотографий погибших во время теракта. Прозвучали отрывки из Прокофьева. На сцену также вышли пострадавшие. Под звуки колокола в небо пустили яркий луч света.