Трек России и Украины в Абу-Даби: гарантии безопасности и новая архитектура

10 ноября в Абу-Даби начнется двухдневный переговорный российско-украинский трек: две делегации начнут переговоры при посредничестве американских представителей.

Темой номер один станут надежные гарантии безопасности для обеих сторон. Трамп, как утверждают американские СМИ, готов лично обещать такие обязательства Киеву: Вашингтон даже будто бы уже ведет соответствующие переговоры с Москвой.

В свою очередь Россия намерена обсуждать создание новой архитектуры европейской безопасности в целом. Между тем фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила накануне, что без Европы такие вопросы рассматривать бессмысленно. В Абу-Даби действительно прибыли представители Франции, Германии и Евросоюза, однако они прямого участия в переговорах принимать не будут.

Тем не менее украинцы намерены постоянно проводить с ними консультации за пределами переговорной площадки. Киевскую делегацию возглавляет бывший глава Совета безопасности Умеров, российскую - советник Путина Мединский. Из числа практических вопросов стороны намерены обсудить возможность дальнейших гуманитарных операций и обменов.