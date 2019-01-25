Трехдневные поиски пропавшего самолета с Эмилиано Сала на борту завершены

Над Ла-Маншем ВМС Франции и Британии исследовали более 4 тысяч квадратных километров, но следов судна так и не нашли. Напомним, футболист Эмилиано Сала вылетел из Аргентины в Уэльс, чтобы начать выступать за свой новый клуб - "Кардифф Сити". Через какое-то время лайнер пропал с радаров.