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Трехдневные поиски пропавшего самолета с Эмилиано Сала на борту завершены

Над Ла-Маншем ВМС Франции и Британии исследовали более 4 тысяч квадратных километров, но следов судна так и не нашли. Напомним, футболист Эмилиано Сала вылетел из Аргентины в Уэльс, чтобы начать выступать за свой новый клуб - "Кардифф Сити". Через какое-то время лайнер пропал с радаров.

Ближайшие игры Английской премьер-лиги по футболу начнутся с минуты молчания.

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