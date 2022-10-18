Трехдневный траур объявлен в Ейском районе России

В Ейском районе объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении самолета. 17 октября при выполнении тренировочного полета там упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, летчики успели катапультироваться. Во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива воздушного судна. Погибли 14 человек: 11 взрослых и трое детей. Еще не менее 19 человек пострадали. Главная версия причины катастрофы - техническая неисправность самолета, сообщает Следственный комитет России. Крушение квалифицировано как нарушение правил полетов, ведется допрос пилотов.