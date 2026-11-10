Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби продлились почти 5 часов

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершились. Они продлились почти пять часов и, по данным источника RT, продолжатся 11 ноября.

Ранее спецпосланник США Джаред Кушнер выразил надежду на открытый, откровенный и содержательный диалог.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Переговорщики из России, Украины и США с начала года уже провели три раунда переговоров по безопасности: в январе и в начале февраля - в Абу-Даби, а в середине февраля - в Женеве.

Встречи велись как в трехстороннем, так и в двустороннем форматах.