Краткий пересказ от ИИ

На фоне глобальной нестабильности и сохраняющейся торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном внимание экспертов приковано к предстоящей 19 ноября встрече лидеров Соединенных Штатов, России и Китая в Шэньчжэне. Конкретная повестка публично не представлена - обстоятельство, нетипичное для китайской дипломатии, привыкшей заранее выстраивать детали. По оценке аналитика Белорусского института стратегических исследований Анатолия Бояшова, такая организация говорит прежде всего об отсутствии доверия между тремя державами.

"В первую очередь она говорит о том, что между тремя державами отсутствует доверие. То есть этот формат трехсторонний - он исторический, раньше такого не было", - отмечает эксперт. При этом он подчеркивает, что речь не идет о "новой Ялте": стороны не собираются втроем обсуждать исключительно "дела на троих". Встреча пройдет на полях форума АТЭС, где США выступают в роли государства-основателя, а Россия и КНР - участников. Сам механизм легко сорвать любой утечкой или конфронтационной повесткой, однако, по мнению Бояшова, существует понимание, что консультативный формат способен стабилизировать ситуацию, предотвратить эскалацию и внести вклад в глобальную стабильность.

Инициатива о трехсторонней встрече, как указывает аналитик, исходила от президента США во время визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Часть наблюдателей связывает это с попыткой Дональда Трампа "спасти себя после поражения в Конгрессе", другие считают, что механизм давно назрел. Главный интерес Вашингтона, полагает Бояшов, - предотвратить дальнейшее сближение России и Китая. Американские аналитики, по его словам, убеждены, что из-за конфликтов вокруг Украины и в Персидском заливе это сближение приобрело необратимый характер, несмотря на сохраняющиеся противоречия и асимметрию в российско-китайском взаимодействии. "Несмотря на это, США, по всей видимости, пришли к выводу, что это необратимо, и поэтому им с Россией и Китаем придется договариваться", - констатирует эксперт.

Отдельное место в обсуждениях занимает контроль над ядерными вооружениями. Договор между Россией и США уже истек, и Вашингтон стремится привлечь к новому формату Пекин. Бояшов указывает, что система контроля над вооружениями "разрушена в принципе". Исторически двусторонний договор между США и СССР не стали продлевать, поскольку он перестал выполнять функцию сдерживания: ядерное оружие распространялось, а стороны сосредоточились на модернизации средств доставки. В этих условиях ограничение количества боеголовок теряет смысл без параллельного сокращения общего вооруженного потенциала. Китай, видя превосходство США как в ядерном потенциале, так и в системах доставки и защиты (включая проект "золотого купола" в космосе), не склонен добровольно брать на себя ограничивающие обязательства. "Китаю незачем", - резюмирует аналитик. Вместе с тем он считает сам трехсторонний формат необходимым: без усилий по сдерживанию распространения ядерного оружия три державы рискуют утратить свое превосходство, а контроль над эскалацией станет еще сложнее.

Говоря о роли Китая в миротворческом процессе на фоне конфликтов вокруг Украины и Ирана, Бояшов отмечает, что Пекин "играет, конечно, положительную роль в процессе стабилизации мировой, выдвигает мирные инициативы" и активно использует методы тихой дипломатии. Одна из точек зрения, которую он приводит, связывает эскалацию в Персидском заливе с долгосрочной целью США - создать очаг нестабильности на путях поставок энергоресурсов в Китай. Поэтому деэскалация, прежде всего в заливе, отвечает интересам Пекина. Примечательно заявление китайской стороны о нежелании обсуждать Украину в трехстороннем формате: расширение числа участников, по мнению Бояшова, скорее будет работать на эскалацию. "Сейчас переговоры вокруг украинского кризиса находятся в той точке, когда нужно работать вглубь, условно говоря, а не вширь", - поясняет он, имея в виду уже идущие переговоры, в том числе в Абу-Даби. При этом на полях форума ожидается и двусторонняя встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином.

В целом политика Китая, по оценке эксперта, нацелена на мир и деэскалацию - не только для предотвращения непосредственных рисков, но и для обеспечения долгосрочного развития, наращивания экономического присутствия в третьих странах. В США это воспринимается как тенденция к соперничеству двух сверхдержав, однако в настоящий момент стабильность работает на китайские интересы.