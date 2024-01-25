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Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге
Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает РИА Новости.
"Трепову признать виновной и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рос.рублей", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Ее обвинили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств", "Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления". Свою вину Трепова признала только по последней из них. Отмечается, что защита Дарьи Треповой намерена обжаловать приговор.
Кроме того, суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал обвиняемую у себя дома сразу после теракта, к одному году и девяти месяцам колонии общего режима.
2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера известного военкора Владлена Татарского прогремел взрыв. Татарский погиб на месте, еще около 50 человек получили ранения. Взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую военкору вручила Дарья Трепова. В Национальном антитеррористическом комитете России ранее сообщили, что теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины.
Фото: ТАСС
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