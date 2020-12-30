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Третьи сутки продолжается землетрясение в Хорватии
По последним данным, погибли 7 человек
. На ликвидации последствий задействованы дополнительные силы внутренних войск. 2 января в стране объявлено днем траура.
Детали происходящего у
Андрея Семченко.
Сотни разрушенных зданий, десятки пострадавших, пропавшие без вести и погибшие. Центральная часть Хорватии, пострадавшая от мощного землетрясения, теперь больше походит на зону боевых действий. Поисковые операции продолжаются, мобилизованы дополнительные силы спасателей и армии. Большинство жертв обнаружили в городке Глина. Среди жертв 12-летняя девочка. Катастрофа уничтожила и ряд социально значимых объектов. Пациентов больницы города Сисак пришлось экстренно транспортировать в столицу. В пострадавших районах продолжается эвакуация. Жители, оставшиеся без крова, размещены на военных базах - в казармах. Вопрос с обустройством людей, оставшихся без крова, решается в самых верхах.
Зоран Миланович, президент Хорватии:
"Ужасно. Мы призвали армию, и временные бараки могут принять несколько сотен человек, семей. Но это трагедия. Это был такой трудный год, просто кошмарный, и в конце это буквально соль на рану. Но мы обещаем: все будет восстановлено".
По некоторым оценкам, это самое мощное землетрясение в стране, зафиксированное с момента изобретения современных методов наблюдения за сейсмоактивностью. Повторные толчки застали врасплох мэра Петриньи - одного из наиболее пострадавших городов.
Толчки докатились и до соседних государств. Задело Сербию, Боснию и Герцеговину, Австрию, Италию
Приостановлена работа хорватско-словенской атомной электростанции. Люди остались без электричества и воды, но что еще хуже - без крыши над головой.
Евросоюз заявил, что направит всю необходимую помощь народу страны
Сами хорваты тоже проявили лучшие человеческие качества. В разных уголках государства собирают гуманитарную помощь пострадавшим. Единство, общая скорбь по погибшим. Всю страну накануне Нового года объединило общее желание - помочь.
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