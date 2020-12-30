Третьи сутки продолжается землетрясение в Хорватии

По последним данным, погибли 7 человек

. На ликвидации последствий задействованы дополнительные силы внутренних войск. 2 января в стране объявлено днем траура.

Детали происходящего у

Андрея Семченко.

Сотни разрушенных зданий, десятки пострадавших, пропавшие без вести и погибшие. Центральная часть Хорватии, пострадавшая от мощного землетрясения, теперь больше походит на зону боевых действий. Поисковые операции продолжаются, мобилизованы дополнительные силы спасателей и армии. Большинство жертв обнаружили в городке Глина. Среди жертв 12-летняя девочка. Катастрофа уничтожила и ряд социально значимых объектов. Пациентов больницы города Сисак пришлось экстренно транспортировать в столицу. В пострадавших районах продолжается эвакуация. Жители, оставшиеся без крова, размещены на военных базах - в казармах. Вопрос с обустройством людей, оставшихся без крова, решается в самых верхах.

Зоран Миланович, президент Хорватии:

"Ужасно. Мы призвали армию, и временные бараки могут принять несколько сотен человек, семей. Но это трагедия. Это был такой трудный год, просто кошмарный, и в конце это буквально соль на рану. Но мы обещаем: все будет восстановлено".

По некоторым оценкам, это самое мощное землетрясение в стране, зафиксированное с момента изобретения современных методов наблюдения за сейсмоактивностью. Повторные толчки застали врасплох мэра Петриньи - одного из наиболее пострадавших городов.

Толчки докатились и до соседних государств. Задело Сербию, Боснию и Герцеговину, Австрию, Италию

Приостановлена работа хорватско-словенской атомной электростанции. Люди остались без электричества и воды, но что еще хуже - без крыши над головой.

Евросоюз заявил, что направит всю необходимую помощь народу страны