Третий день ливанской драмы - начало новой войны?

Красные линии и обострение на Ближнем Востоке. 19 сентября ближе к вечеру в Ливане раздались мощные взрывы. Сверхзвуковые бомбардировщики пролетели над Бейрутом. А эксперты начали говорить о начале третьей ливано-израильской войны. И все это на фоне беспрецедентной атаки, связанной со взрывами пейджеров и мобильных устройств. Журналисты Белтелерадиокомпании следят за ситуацией. Об очередном этапе этой ближневосточной драмы Яна Менделева продолжит.

Резкое обострение ситуации. На Ближнем Востоке вновь раздаются взрывы, а местные жители вынуждены искать убежище. Ливанская драма продолжает свою историю. Во время речи лидера "Хезболлах" ЦАХАЛ начал наносить удары по Ливану. Истребители израильских ВВС во время трансляции выступления совершили налет на Бейрут. В соцсетях публикуют кадры массированных ударов по множеству населенных пунктов. Выпущено не менее 40 ракет.

Глава минобороны Израиля заявил, что страна вышла на новый этап войны. Как уточнили в ЦАХАЛ, удары наносят с целью "сокращения террористического потенциала и военной инфраструктуры "Хезболлах". Пояснили, что представители "Хезболлах" на протяжении десятилетий устанавливали вооружения в гражданские дома, оборудуя под ними туннели, и использовали при этом мирных жителей.

Герци Халеви, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля:

"Правило заключается в том, что каждый раз, когда мы работаем на определенном этапе, следующие два этапа уже готовы к продвижению. На каждом этапе цена для "Хезболлах" должна быть высокой".

В ЦАХАЛ также заявили, что предотвратили попытку теракта на северной границе страны. Утверждают, что ее планировали 2 бойца шиитского ливанского движения "Хезболлах".

Подробности взрывов пейджеров в Ливане

Стали известны и детали, связанные с массовым взрывом пейджеров и другой техники. Как сообщает The New York Times, Израиль долго готовил эту операцию и заранее создал подставную компанию для производства роковых устройств. Количество жертв продолжает расти. По официальным данным, в результате взрывов устройств 17 и 18 октября погибли 32 человека. Более 3 тыс. ранены. Как стало известно, "Хезболлах" продолжит наносить удары по Израилю в поддержку Газы, невзирая на возможные последствия и потери, заявил лидер движения.

Хасан Насралла, лидер ливанского движения "Хезболлах":

"Мы подверглись огромному и сильному удару, но такова природа войны и природа конфликта. И мы знаем, что у нашего врага есть превосходство. Мы никогда не говорили ничего другого, кроме этого превосходства на технологическом уровне. Потому что это не только израильтяне, американцы с ними, и Запад с ними, и НАТО с ними".