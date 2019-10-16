Третий день продолжаются беспорядки в Барселоне

Сегодня к местным сторонникам независимости Каталонии выдвинулась поддержка из разных городов. Пять многотысячных колон маршем направляются к Барселоне. Только из Жироны идут не менее 10 тысяч человек. Все они примут участие во всеобщей забастовке.



Напомним, протесты вспыхнули после решения испанского суда признать виновными организаторов референдума за независимость двухлетней давности. Несколько человек получили тюремные сроки.



В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадали более 130 протестующих и около 70 полицейских. Под угрозой даже предстоящий Эль-Классико. Матч "Реал-Мадрид" - "Барселона" может быть перенесен из Каталонии в Мадрид.



