3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Третий день продолжаются беспорядки в Барселоне
Сегодня к местным сторонникам независимости Каталонии выдвинулась поддержка из разных городов. Пять многотысячных колон маршем направляются к Барселоне. Только из Жироны идут не менее 10 тысяч человек. Все они примут участие во всеобщей забастовке.
Напомним, протесты вспыхнули после решения испанского суда признать виновными организаторов референдума за независимость двухлетней давности. Несколько человек получили тюремные сроки.
В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадали более 130 протестующих и около 70 полицейских. Под угрозой даже предстоящий Эль-Классико. Матч "Реал-Мадрид" - "Барселона" может быть перенесен из Каталонии в Мадрид.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все