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Третий день саммита ЕС закончился безрезультатно
Лидеры Евросоюза никак не могут сойтись в едином мнении по проекту бюджета на 2021-27 годы. Среди особо острых вопросов - выполнение странами восточной части Еврозоны всех принципов "правового государства", которые могут идти вразрез с принятым курсом национальной политики. Франция и Германия предлагают выделять средства в виде беспроцентных субсидий. С этим категорически не согласны Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Они отстаивают жесткий контроль над движением финансов.
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