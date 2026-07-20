Третья волна экстремальной жары накрыла Европу

Европу накрыла третья волна экстремальной жары - самая мощная. Она бьет не только по людям, но и по сельскому хозяйству. Европейская ассоциация торговли зерновыми снизила прогноз общего урожая в ЕС и Британии на 23,4 млн т.

Во Франции, главной житнице Евросоюза, сбор кукурузы может стать самым низким за последние 50 лет. Цены на кукурузу внутри страны мгновенно взлетели на 16 %.

С начала июля в странах Евросоюза выгорело более 126 тыс. га земли, и почти 40 % пришлось на Испанию. В Кастилии-Ла-Манче свыше 1,2 тыс. человек остались без крова, ущерб уже оценивают почти в 50 млн евро. В Андалусии огонь унес жизни как минимум 12 человек. Европа, которая вкладывает миллиарды в ракеты и дроны, оказалась беззащитна перед собственным климатом.

Несет убытки и европейский бизнес. Дунай в Будапеште обмелел до 41 см. Круизные лайнеры с туристами остановлены. Операторы подсчитывают убытки: только за июль количество бронирований рухнуло на 18 %. На всем протяжении реки, от Германии до Румынии, грузовые баржи вынуждены недогружаться на 30-40 %.

Стоимость перевозки дизеля по Рейну выросла более чем на 50 % за неделю. Европейская инфраструктура трещит по швам в прямом смысле.

Экономические последствия впечатляют: только за один 2025 год потери европейских регионов от жары оценивались в 43 млрд евро. Впереди 2026-2030 годы, где прогнозируемые потери ВВП составят для Франции 240 млрд долларов, для Италии - 147 млрд, для Германии - 131 млрд, для Испании - 120 млрд.

По данным на середину июля, число жертв зноя в Евросоюзе уже превысило 14 тыс. человек.