Третья волна ударов США по Ирану: Тегеран дает жесткий ответ

Ближний Восток вновь стремительно погружается в масштабный военный кризис. В США заявили о завершении третьей волны ударов по Ирану.



Были задействованы истребители, дроны и корабли ВМС. Уничтожено около 140 военных объектов, включая склады ракет, БПЛА и боеприпасов, а также сети связи и береговые пункты наблюдения.

Иран ответил на действия Вашингтона ударами по американским объектам на Ближнем Востоке. По данным телеканала Press TV, беспилотники атаковали систему ПВО Patriot, склад боеприпасов и военный радиолокационный объект США в Кувейте. Кроме того, баллистическими ракетами обстреляна американская авиабаза в Катаре.

Ситуация в регионе остается критической: ранее Тегеран объявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в регионе.