Третья волна COVID-19 захлестнула медсистему Польши

Острая нехватка мест в клиниках Польши. Страну в буквальном смысле накрыла третья волна коронавируса. За минувшие сутки здесь констатировали самую высокую смертность за время пандемии.

И хотя в польском Минздраве объяснили ошеломляющую цифру запоздалым поступлением информации, ситуация катастрофическая. И правительство не придумало ничего лучше, чем продлить режим полного локдауна до 18 апреля в надежде, что статистика заражений пойдет на убыль.