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Третья волна наступает. Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 129 млн

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 129 миллионов.Суточный антирекорд обновила Турция - более 30 тысяч случаев. Такая же статистика за минувшие сутки и во Франции. При этом число пациентов в тяжелом состоянии приблизилось к 5 тысячам. Места в отделениях реанимации на исходе - заполненность палат интенсивной терапии составляет уже 90 %. Особенно страдает столичный регион.

Одной из самых сложных остается эпидситуация в Эстонии

На протяжении почти 2 недель страна занимала первое место в Европе по темпам заражений. Сейчас там закрыто фактически все, кроме аптек и продуктовых магазинов.

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В Испании полиция провела серию рейдов против подпольных вечеринок

В Мадриде были сорваны более 350 незаконных мероприятий. Причем, в некоторых случаях силовики врывались в частные квартиры, вскрывая двери и выбивая окна.

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