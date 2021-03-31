Третья волна наступает. Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 129 млн

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 129 миллионов.Суточный антирекорд обновила Турция - более 30 тысяч случаев. Такая же статистика за минувшие сутки и во Франции. При этом число пациентов в тяжелом состоянии приблизилось к 5 тысячам. Места в отделениях реанимации на исходе - заполненность палат интенсивной терапии составляет уже 90 %. Особенно страдает столичный регион.



