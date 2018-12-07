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Тревога, вызвавшая эвакуацию бюро CNN в Нью-Йорке, оказалась ложной

В редакцию телеканала позвонил неизвестный и сообщил, что в здании на Манхэттене находятся пять бомб. Сотрудников эвакуировали. Улицу возле редакции перекрыли. Эфир пришлось прервать. После тщательного осмотра здания саперы и полицейские сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас правоохранители выясняют, кто сообщил заведомо ложную информацию о бомбах.

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