Тревога, вызвавшая эвакуацию бюро CNN в Нью-Йорке, оказалась ложной

В редакцию телеканала позвонил неизвестный и сообщил, что в здании на Манхэттене находятся пять бомб. Сотрудников эвакуировали. Улицу возле редакции перекрыли. Эфир пришлось прервать. После тщательного осмотра здания саперы и полицейские сообщили, что ничего подозрительного не обнаружили. Сейчас правоохранители выясняют, кто сообщил заведомо ложную информацию о бомбах.