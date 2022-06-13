Тревожные данные: ядерные страны наращивают арсеналы

Тревожные данные от Шведского института исследований проблем мира: впервые с момента окончания холодной войны власти всех государств, располагающих ядерным оружием, приступили к наращиванию или модернизации своих арсеналов. Причем такая стратегия сопровождается резким ужесточением риторики и даже появлением безответственных заявлений о допустимости применения атомной бомбы. Шведские ученые отмечают тревожность таких тенденций и призывают международное сообщество вновь взять курс на разрядку.