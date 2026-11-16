Три авианосные группы ВМС США сосредоточены на Ближнем Востоке

США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Атомный авианосец "Теодор Рузвельт" в сопровождении ракетного крейсера и двух эсминцев вошел в зону ответственности американского командования в регионе.

Как сообщают западные СМИ, теперь там сосредоточены сразу три авианосные ударные группы ВМС Соединенных Штатов.

В Тегеране на демонстрацию силы отреагировали жестко. В МИД Ирана заявили, что республика не станет ждать, пока Вашингтон нападет первым, и обвинили Белый дом в попытке прикрыть дипломатией подготовку к новой атаке.

В парламенте страны также предупредили: в случае эскалации географию боев будут определять уже иранские военные.

Ставка США на силовое давление вместо переговоров лишь подводит регион к опасной черте.