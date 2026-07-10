Три кита "новой европейской свободы", или Как Евросоюз строит цифровой ГУЛАГ

В Евросоюзе с 9 июля ни одна переписка в интернете не может быть гарантированно приватной. Почему так? Значит, в Европе хваленая анонимность отменяется?

Не просто отменяется. Большой брат теперь будет следить за вами даже в автомобиле. На горизонте и интернет по паспорту.

В Европе каждый водитель внутри машины будет под колпаком всевидящего полицейского ока. А с июля 2026 года - еще и героем "чат-контроля": ваши переписки в мессенджерах, эмодзи и даже смайлик в ответ на утреннее "доброе утро" могут быть отсканированы без ордера, без подозрений и без вашего ведома. И все это - под благовидным соусом "безопасности". Кажется, Евросоюз строит цифровой ГУЛАГ.

И есть стойкое ощущение, что власти решили, что приватность - это роскошь для элиты, а не для простых смертных за рулем.

В Евросоюзе с 9 июля ни одна переписка в интернете не может быть гарантированно приватной

ЕС наденет цифровой колпак

Европарламент с чувством глубокого удовлетворения наступил на горло собственной демократии. 9 июля депутаты проголосовали против "чат-контроля" - временному исключению из правил конфиденциальности, позволяющему IT-гигантам сканировать личные сообщения граждан.

Закон уже дважды проваливался в марте. И сейчас вроде бы тоже. 314 депутатов против, за - 276. Против - больше. Казалось бы, все ясно - закон не прошел. Но нет! Брюссельская арифметика - она ж особая. Для того чтобы отклонить предложение Совета ЕС, нужен был 361 голос - абсолютное большинство. Не набрали - значит, предложение считается принятым.

Дальше - еще веселее. Европарламент отдельным голосованием потребовал, чтобы сканирование не затрагивало сквозное шифрование мессенджеров. Поправка прошла. Молодцы, защитили шифрование! Только вот проблема: эти сервисы и так не сканируют зашифрованные чаты.

А на что на самом деле дали добро? Добро дали на то, чтобы IT-корпорации сканировали ваши прямые сообщения в соцсетях и других ресурсах, включая электронную почту. Без ордера. Без подозрений. Без вашего согласия. "Добровольно", как сказано в законе. Этот закон касается примерно всех граждан ЕС. В Швеции забеспокоились: а кто гарантирует, что данные не утекают в даркнет, что их не украдут? Ответ есть. Никто не гарантирует.

Западные элиты хотят тотального контроля за гражданами

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"Западные элиты, понимая, что жизнь в Европе ухудшается, социальные параметры резко падают и в данном случае это вызывает определенное неудовлетворение или протестные тематики именно в европейском обществе. Поэтому западные элиты пытаются оцифровать контроль, чтобы держать его в тотальном уровне, и в данном случае не допустить какого-то неприятного для них развития ситуации. Почему? Потому что общество сегодня резко критикует и резко не воспринимает то, что происходит с их жизнью. Средний класс уходит, система потребления резко сокращается. Европейское общество не привыкло к такому уровню жизни".

Естественно, это вызывает массовое недовольство, подчеркнул эксперт. Мы видим, как на улицу вываливаются большие толпы, которые протестуют в плане того, что у них что-то отобрали, что-то ограничили или что-то в данном случае им запрещено.

Ты за рулем, а "большой брат" - рядом

А с 7 июля 2026 года ни один новый автомобиль в Евросоюзе не может быть зарегистрирован без системы ADDW - это такая умная камера, которая сканирует ваше лицо и направление взгляда. Отвлекся больше 3,5 секунд на скорости свыше 50 км/ч - получай виброзвонок. Это не видеорегистратор на лобовуху, это внутренний надзиратель. Но и это еще не все.

Еврокомиссия уже запустила приложение для проверки возраста в интернете. Скачиваешь, вводишь данные паспорта или ID-карты - и вуаля! Теперь ты "верифицированный пользователь". При этом в Еврокомиссии уже заговорили о возможной блокировке VPN, чтобы "нельзя было обойти возрастные ограничения". То есть: мы следим за вашими переписками и действиями, но исключительно в поисках "незаконного детского контента".

Перенесемся за океан. По данным доклада юридического комитета Палаты представителей США от февраля 2026 года, Еврокомиссия в период с 2022 по 2024 год провела более 90 встреч с интернет-платформами, где "оказывала давление" на них с целью цензурировать неугодный контент. И, как говорится в докладе, это происходило в преддверии как минимум восьми выборов в шести странах ЕС. Какое совпадение! И это не "теория заговора" - это доклад американского конгресса.

Европейский союз, который так любит учить другие страны "демократии" и "правам человека", сейчас строит у себя систему тотальной слежки, которой позавидовал бы любой средневековый феодал-деспот. Только там все было откровенно. А здесь прикрываемся - "Мы же ради вашего блага". Теперь ЕС может учить мир как быть под колпаком властей. Похоже, 2026-й станет годом, когда Евросоюз окончательно превратится в "союз тотального контроля".

Еврокомиссия уже запустила приложение для проверки возраста в интернете

Ваша машина смотрит на вас. Ваш телефон читает вас. Ваш паспорт теперь - пропуск в интернет. Три кита "новой европейской свободы". И все это - под благовидными лозунгами. Знаете, что самое смешное? Большинство европейских депутатов против этого. Но их голоса не имеют значения, потому что процедура сильнее демократии. "Европейские ценности" в действии. Оруэлл улыбнулся.