Три роковые ошибки Европы: что погубило европейский автопром

Европейский автопром с ветерком летит в пропасть. Кризис называют одним из самых глубоких в истории отрасли. Европейский автопром сделал как минимум три стратегические ошибки, и каждая из них по-своему оказалась роковой.

1. Планирование полного перехода на электромобили

Несколько лет назад Европа фанатично увлеклась "зеленой" повесткой и решила, что дальше у автопрома путь только один - по электромаршруту. Для того чтобы жители быстрее пересели на "электрички", приняли ряд законов и директив, а более привычные всем авто с ДВС, особенно дизельные, объявили главными виновниками экологических проблем, инициировав прекращение их производства до 2035 года.

Производители послушно вложили сотни миллиардов в переоснащение, но европейский покупатель к электромобилю оказался не готов.

Volkswagen планировал инвестировать 180 млрд евро в электромобили до 2030 года. Stellantis - 50 млрд, Renault - 23 млрд. Но продажи электрокаров в ЕС в 2024 году выросли всего на 1,3 % при плановых показателях в 20-25 %. Главными причинами отказа названы цена (электромобиль в среднем на 40 % дороже бензинового аналога), инфраструктура (зарядных станций в Европе в 10 раз меньше, чем нужно), дальность (стандартный электромобиль проезжает 300-400 км, а европейцы хотят больше). По итогу произошло переоснащение заводов, трата денег и отсутствие покупателей.

Европейский автопром зажало в мощных тисках. С одной стороны по экспорту бьет президент США Дональд Трамп высокими ввозными пошлинами. С другой стороны сказывается ряд глобальных ошибок в экономической политике Евросоюза. С третьей стороны не дают жизни настырные китайцы - их автопром, к слову, попросту уничтожает легендарные немецкие марки.

2. Экспансия на европейский рынок

Экспансия Китая на европейский рынок - вторая причина кризиса. Тот же Volkswagen десятилетиями "владел" рынком Поднебесной, продавая по 4 млн авто в год. Но время шло, и китайцы научились сами делать машины, а европейцы азиатский рывок просто проспали.

BYD, SAIC Motor, Geely, NIO, Xpeng - китайские производители, о которых 10 лет назад в Европе почти никто не слышал. Сегодня BYD является крупнейшим в мире производителем электромобилей, обогнавшим Tesla и Volkswagen. Китайский электрокар стоит в среднем на 30-40 % дешевле европейского аналога при сопоставимом качестве. В 2025 году китайские бренды заняли уже десятую часть европейского рынка. Прогноз на 2030 год - 25-30 %.

"Мы недооценили Китай", - так описал ситуацию на рынке бывший генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

3. Санкции

И причина номер три - санкции, запустившие энергетический кризис по всему Европейскому союзу. Энергоносители резко подскочили в цене после того, как ЕС стал отказываться от газа из России. Даже канцлер Германии Фридрих Мерц, наконец, это понял.

Фридрих Мерц:

"Я хочу, чтобы у нас снова были приемлемые рыночные цены на электроэнергию, и не нужно постоянно субсидировать цены на энергоносители из федерального бюджета. Мы не можем делать это в долгосрочной перспективе. Я хочу сказать это здесь, это почти тривиально, но я хочу сказать это снова - отказ от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой".

Но сказать не значит сделать. Стоимость производства одного автомобиля в Германии в среднем выросла на 35 %. В таких условиях конкурировать с "китайцами" все равно что бежать марафон в тяжелых ботинках с металлическими подошвами.

Цена промышленного электричества в Германии в 2026 году составила около 20 евроцентов за кВт/ч. В Китае - 5-7 евроцентов. В США - 7-9 евроцентов. Разрыв фиксируется в три-четыре раза. Именно поэтому немецкие производители один за другим объявляют о переносе мощностей. Не в Европу, а в Азию и Америку. BASF строит завод в Китае. Volkswagen расширяет производство в Мексике. Деньги уходят туда, где дешевле.

Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz и другие когда-то диктовали моду, а сегодня пытаются лишь догонять настырных китайцев в разработке ПО и массовом производстве доступных электромобилей. Но пока именно Пекин предлагает более дешевые и технологичные модели, вытесняя немцев, в том числе с их же рынков.

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