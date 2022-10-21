Три айфона за полчаса - в Санкт-Петербурге задержали подземную банду карманников

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подземную банду карманников. Фигуранты долгое время филигранно работали на самых оживленных станциях метро.

Сгубил компанию один из эпизодов, в котором злоумышленники за полчаса украли у пассажиров три айфона, после чего поехали сбывать их в кафе.

Помимо прочего выяснилось, что на всех у задержанных 22 судимости, и эта цифра в ближайшее время вырастет. За кражу возбуждены уголовные дела.