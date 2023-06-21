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Три беспилотника сбиты в Подмосковье

Три беспилотника сбиты в Подмосковье

В Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области сбили три беспилотных летательных аппарата, пишет БЕЛТА.

Три аппарата сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Новой Москве, в поле, в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Подмосковье, сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки будут направлены на экспертизу.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают правоохранительные органы.

Фото:ТАСС

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