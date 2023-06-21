Три беспилотника сбиты в Подмосковье

Три аппарата сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Новой Москве, в поле, в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Подмосковье, сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты. Обломки будут направлены на экспертизу.