Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате взрыва в жилом доме в Кишиневе

На 15 этаже здания взорвался газовый баллон. Им пользовались жильцы, так как дом не был подключен к газу, отмечают в МВД страны. Возникла опасность обрушения. Ситуация усугубляется тем, что на верхних этажах заклинило двери, жильцы не могут покинуть свои квартиры, добавляют спасатели.