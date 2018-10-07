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Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате взрыва в жилом доме в Кишиневе

На 15 этаже здания взорвался газовый баллон. Им пользовались жильцы, так как дом не был подключен к газу, отмечают в МВД страны. Возникла опасность обрушения. Ситуация усугубляется тем, что на верхних этажах заклинило двери, жильцы не могут покинуть свои квартиры, добавляют спасатели.

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