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Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана

Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана

Сильный взрыв прогремел около мечети в афганской провинции Хост, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ToloNews.

По данным представителей местной администрации, в результате инцидента погибли три человека. Уточняется, что жертвами взрыва стали уроженцы пакистанской провинции Вазиристан. Также на данный момент известно о семи пострадавших, они были доставлены в больницу.

На месте работают представители силовых структур. Власти начали расследование произошедшего.

Фото: pixabay.com

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