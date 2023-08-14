Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана

Сильный взрыв прогремел около мечети в афганской провинции Хост, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ToloNews.

По данным представителей местной администрации, в результате инцидента погибли три человека. Уточняется, что жертвами взрыва стали уроженцы пакистанской провинции Вазиристан. Также на данный момент известно о семи пострадавших, они были доставлены в больницу.