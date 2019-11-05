Три человека погибли при взрыве в Италии

В Италии устанавливают причины взрыва в заброшенном доме на севере страны. ЧП произошло накануне, когда спасатели боролись с огнем. Погибли трое пожарных, еще столько же получили ранения. Следствие не исключает версию об умышленном поджоге, который и вызвал взрыв.





