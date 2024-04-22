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Три человека получили ранения в результате теракта в Иерусалиме

Три человека получили ранения в результате теракта в Иерусалиме

Три человека получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуThe Jerusalem Post.

По данным местной полиции, сегодня утром автомобиль совершил наезд на трех пешеходов на улице Техелет Мордехай в Иерусалиме. После этого из транспортного средства вышли два вооруженных террориста, которые попытались открыть огонь по прохожим, однако им не удалось причинить вреда окружающим. Нападавшие скрылись с места происшествия, бросив оружие при побеге.

Указывается, что пострадавшие при инциденте получили легкие травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Террористов удалось найти и задержать с помощью полицейского вертолета. Их будут допрашивать.

Фото: pixabay.com

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