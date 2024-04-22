Три человека получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуThe Jerusalem Post.

По данным местной полиции, сегодня утром автомобиль совершил наезд на трех пешеходов на улице Техелет Мордехай в Иерусалиме. После этого из транспортного средства вышли два вооруженных террориста, которые попытались открыть огонь по прохожим, однако им не удалось причинить вреда окружающим. Нападавшие скрылись с места происшествия, бросив оружие при побеге.