3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Три человека получили ранения в результате теракта в Иерусалиме
Три человека получили ранения в результате теракта в Иерусалиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуThe Jerusalem Post.
По данным местной полиции, сегодня утром автомобиль совершил наезд на трех пешеходов на улице Техелет Мордехай в Иерусалиме. После этого из транспортного средства вышли два вооруженных террориста, которые попытались открыть огонь по прохожим, однако им не удалось причинить вреда окружающим. Нападавшие скрылись с места происшествия, бросив оружие при побеге.
Указывается, что пострадавшие при инциденте получили легкие травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Террористов удалось найти и задержать с помощью полицейского вертолета. Их будут допрашивать.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все