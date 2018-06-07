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Три человека пострадали от взрыва на фабрике по производству кровли во Франции

Двое в тяжелом состоянии. ЧП произошло в здании хранилища, где проводились работы по техобслуживанию отопительной сети. Причиной взрыва стала неаккуратность одного из работников, который использовал шлифовальную машинку вблизи места хранения химикатов.

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