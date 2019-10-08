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Три человека пострадали в результате пожара в торговом центре в Баку

Возгорание произошло этой ночью. Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров. На место ЧП прибыли более 200 спасателей и около 40-ка единиц техники. В данный момент огонь потушен. Предварительной причиной возгорания спасатели называют короткое замыкание в электросети.

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