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Три человека ранены при теракте в Лондоне
Отчаянное ножевое нападение в Лондоне. Вчера злоумышленник на одной из улиц британской столицы ранил двух человек. Его застрелили правоохранители. Скотланд-ярд рассматривает это происшествие как террористическое нападение. На преступнике был, по всей видимости, муляж пояса смертника. А сам 28-летний Усман Хан недавно был досрочно освобожден из тюрьмы - его уже обвиняли в связях с террористами.
В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих
А в бельгийском городе Гент вчера вечером женщина напала с ножом на двух человек. Полицейский патруль открыл огонь по преступнице, ранил ее в руку. Как отмечает местная пресса, инцидент произошел неподалеку от известной мечети Аль-Фатх. В прокуратуре Восточной Фландрии заявили, что никаких указаний на теракт нет.
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