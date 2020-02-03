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Три человека ранены при теракте в Лондоне

Отчаянное ножевое нападение в Лондоне. Вчера злоумышленник на одной из улиц британской столицы ранил двух человек. Его застрелили правоохранители. Скотланд-ярд рассматривает это происшествие как террористическое нападение. На преступнике был, по всей видимости, муляж пояса смертника. А сам 28-летний Усман Хан недавно был досрочно освобожден из тюрьмы - его уже обвиняли в связях с террористами.

В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих

А в бельгийском городе Гент вчера вечером женщина напала с ножом на двух человек. Полицейский патруль открыл огонь по преступнице, ранил ее в руку. Как отмечает местная пресса, инцидент произошел неподалеку от известной мечети Аль-Фатх. В прокуратуре Восточной Фландрии заявили, что никаких указаний на теракт нет.

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