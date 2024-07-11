В Латвии активистку приговорили к трем годам тюрьмы за флаг России на ее окне

Борьба с инакомыслием по-латвийски. Три года тюрьмы дали активистке Елене Крейле за демонстрацию флага России на окне ее квартиры в Риге. Женщину осудили за "публичное прославление и оправдание агрессии и военных преступлений".



Отмечается, что активистка регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая поддержку действий России в Украине с помощью предметов одежды или аксессуаров. Так, ранее Крейле арестовали в центре Риги, рядом с шествием Латышского легиона СС. Она появилась в берете с алым цветком - его приняли за красную звезду и обвинили женщину в демонстрации запрещенной советской символики.