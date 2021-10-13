3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Три региона Украины объявили режим ЧС из-за отсутствия поставок газа
Уже три региона Украины объявили режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа. Угроза не дождаться отопительного сезона нависла над Ивано-Франковском, Львовской и Закарпатской областями.
Компании-поставщики готовы предоставлять природный газ местным бюджетным учреждениям лишь по заоблачным европейским тарифам. Государственный поставщик "Нафтогаз" просто отказывается участвовать в тендере.
Я просто не понимаю, откуда эта масса денежных средств найдется у населения, которое сегодня голодает, которое не может сегодня нормально одеть детей в школу, которое на самом деле борется за выживание. Им сейчас говорят не просто в 2 раза, а в разы поднять платежи. Какая тут может быть формула? Меня сейчас чувства переполняют, у меня есть название этому правительству, но я не могу это сказать, поэтому я культурно скажу, что это антинародный орган сегодня. Его задача - поднимать благосостояние людей, а он просто уничтожает население и делает его все беднее и беднее.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов