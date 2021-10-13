Три региона Украины объявили режим ЧС из-за отсутствия поставок газа

Я просто не понимаю, откуда эта масса денежных средств найдется у населения, которое сегодня голодает, которое не может сегодня нормально одеть детей в школу, которое на самом деле борется за выживание. Им сейчас говорят не просто в 2 раза, а в разы поднять платежи. Какая тут может быть формула? Меня сейчас чувства переполняют, у меня есть название этому правительству, но я не могу это сказать, поэтому я культурно скажу, что это антинародный орган сегодня. Его задача - поднимать благосостояние людей, а он просто уничтожает население и делает его все беднее и беднее.

Александр Попов, экс-глава Киевской городской государственной администрации