3500 автомобилей уничтожены огнем близ международного аэропорта Форт Майерс

Три с половиной тысячи автомобилей уничтожены огнем близ международного аэропорта Форт Майерс на юго-западе Флориды. Вслед за возгоранием последовали взрывы. Судя по всему, на воздух взлетели бензобаки. Что стало причиной пожара, установят специалисты. В полиции предполагают, что из-за жары могла загореться трава на парковке. Никто не пострадал. Уничтоженные огнем автомобили предназначались для сдачи в аренду. Пожар потушен. Аэропорт работает в штатном режиме.



