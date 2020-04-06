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3500 автомобилей уничтожены огнем близ международного аэропорта Форт Майерс
Три с половиной тысячи автомобилей уничтожены огнем близ международного аэропорта Форт Майерс на юго-западе Флориды. Вслед за возгоранием последовали взрывы. Судя по всему, на воздух взлетели бензобаки. Что стало причиной пожара, установят специалисты. В полиции предполагают, что из-за жары могла загореться трава на парковке. Никто не пострадал. Уничтоженные огнем автомобили предназначались для сдачи в аренду. Пожар потушен. Аэропорт работает в штатном режиме.
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