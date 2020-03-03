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Три самолета в России совершили экстренную посадку
Еще один пассажирский самолет в России совершил экстренную посадку из-за сообщения о том, что на борту находится бомба. Борт Новосибирск - Москва приземлился в Перми. На месте работают экстренные службы. За несколько часов до этого в Хабаровске произошел подобный инцидент. Там экстренно сел самолет рейса Владивосток - Москва. Неизвестный сообщил о минировании лайнера. Пассажиров успешно эвакуировали, в их вещах не обнаружено опасных предметов. Специалисты продолжают осматривать самолет.
И еще один лайнер вернулся в Шереметьево, едва вылетев. Как оказалось, у самолета сработал датчик отказа управления закрылками. Пилоты приняли решение не продолжать полет.
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