Три самолета в России совершили экстренную посадку

Еще один пассажирский самолет в России совершил экстренную посадку из-за сообщения о том, что на борту находится бомба. Борт Новосибирск - Москва приземлился в Перми. На месте работают экстренные службы. За несколько часов до этого в Хабаровске произошел подобный инцидент. Там экстренно сел самолет рейса Владивосток - Москва. Неизвестный сообщил о минировании лайнера. Пассажиров успешно эвакуировали, в их вещах не обнаружено опасных предметов. Специалисты продолжают осматривать самолет.



И еще один лайнер вернулся в Шереметьево, едва вылетев. Как оказалось, у самолета сработал датчик отказа управления закрылками. Пилоты приняли решение не продолжать полет.

