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Три участника 59-й экспедиции МКС вернулись на Землю
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС11" успешно приземлился этим утром в степи Казахстана. На борту находились российский космонавт Олег Кононенко, астронавты НАСА Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сенжак. На Международной космической станции экипаж находился 7 месяцев. Сейчас работу на МКС продолжают россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Не перестает удивлять компания Илона Маска. SpaceX в третий раз запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon, у которой 24 спутника. Один из них доставит на орбиту сверхточные атомные часы. Планируемая погрешность их хода - одна секунда за 10 миллионов лет. Направилась в космос и капсула с прахом 152 человек, которые пожелали быть похороненными на небесах. Таким бизнесом уже 22 года занимается техасская компания.
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