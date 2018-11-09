Три взрыва прогремели в Киеве на Андреевском спуске, где идет стройка 8-этажного отеля. Активисты в знак протеста против возведения высотки бросили на территорию пиротехнику. Данных о пострадавших нет. Напомним, строительные работы на Андреевском спуске продолжаются в Киеве уже несколько лет. Из-за работ в близких районах происходят оползни, а в домах рядом со стройкой появляются трещины.