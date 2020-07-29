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Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе ушел с молотка за $2,9 млн

Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе ушел с молотка за $2,9 млн

Средства от продажи лота пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

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