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Триумфальная арка в Париже временно закрыта для туристов из-за повреждений
Один из главных символов Французской столицы - Триумфальная арка - временно закрыт для туристов из-за повреждений, полученных в ходе беспорядков. Согласно кадрам, которые транслируют французские телеканалы, вандалы разбили несколько статуй в помещениях исторического памятника, а также разгромили расположенный внутри арки музей. Снаружи на стенах оставлено множество надписей краской. По данным МВД, к вечеру полиции удалось полностью очистить от погромщиков площадь вокруг Триумфальной арки и ее внутренние помещения.
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