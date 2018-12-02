Триумфальная арка в Париже временно закрыта для туристов из-за повреждений

Один из главных символов Французской столицы - Триумфальная арка - временно закрыт для туристов из-за повреждений, полученных в ходе беспорядков. Согласно кадрам, которые транслируют французские телеканалы, вандалы разбили несколько статуй в помещениях исторического памятника, а также разгромили расположенный внутри арки музей. Снаружи на стенах оставлено множество надписей краской. По данным МВД, к вечеру полиции удалось полностью очистить от погромщиков площадь вокруг Триумфальной арки и ее внутренние помещения.