12 дней назад вышвырнули со скандалом - сегодня его возвращению аплодирует Уолл-стрит. Дженсен Хуанг снова во главе Nvidia, а акции компании рванули на 31 %.

Инвесторов не смутил ни роман с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, ни "угроза нацбезопасности", ни другие внебрачные связи. Биржа и инвесторы, похоже, верят не в рыночек, а в правильный телефонный звонок.

Дональд Трамп лично заявил, что доказательств нет, и совет директоров Nvidia единогласно вернул Хуанга в кресло гендиректора.