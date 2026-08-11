Киев теряет поддержку союзников. Так, по данным телерадиовещательной компании Эстонии, пожертвования для Украины упали с нескольких миллионов до сотен тысяч евро в год.

Отмечается, что это связано с усталостью населения от конфликта и со снижением доверия к "незалежной" из-за коррупционных скандалов. Журналисты также констатируют, что у эстонцев просто нет свободных денег, так как экономическая ситуация в стране значительно ухудшилась.

Фото: magnific.com