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Трое белорусов погибли, еще один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта

Тревожные сообщения поступают из зоны ближневосточной эскалации.

Трое белорусов погибли, еще один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта. Это сообщение со ссылкой на посла Беларуси в Израиле Евгения Воробьева.

Также посольство Беларуси призывает сограждан, находящихся на территории Израиля, следовать распоряжениям командования тыла.

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