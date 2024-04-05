Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве

В столице Украины трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в котором впоследствии были обнаружены наркотические вещества, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Киевскую городскую детскую клиническую больницу. Об этом пишет БЕЛТА.



Известно, что один ребенок попал в реанимацию. Полиция Киева расследует факт отравления несовершеннолетних гуманитарным шоколадом, в котором оказались псилоцибин и каннабис.



Первый случай отравления произошел в конце марта, тогда двое детей из одной семьи поступили в больницу с признаками интоксикации наркотическими веществами. Оба были с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвоты. Накануне дети ели гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки, в котором каким-то образом оказался каннабис. Младший ребенок, как сообщили врачи, был отправлен в реанимацию.



