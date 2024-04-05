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Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве

Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве

В столице Украины трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в котором впоследствии были обнаружены наркотические вещества, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Киевскую городскую детскую клиническую больницу. Об этом пишет БЕЛТА.

Известно, что один ребенок попал в реанимацию. Полиция Киева расследует факт отравления несовершеннолетних гуманитарным шоколадом, в котором оказались псилоцибин и каннабис.

Первый случай отравления произошел в конце марта, тогда двое детей из одной семьи поступили в больницу с признаками интоксикации наркотическими веществами. Оба были с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвоты. Накануне дети ели гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки, в котором каким-то образом оказался каннабис. Младший ребенок, как сообщили врачи, был отправлен в реанимацию.

Третий ребенок поступил через несколько дней с отравлением псилоцибином, врачи фиксировали у него психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой. Отмечается, что ребенок съел шоколад, подаренный его отцу, в котором был обнаружен наркотик.

Фото: из открытых интернет-источников

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